Москва, , 17:05 — REGNUM Российский рок-музыкант Андрей Князев, наиболее известный как один из лидеров группы «Король и Шут», открыл виртуальный музей культовой группы. Первый зал был выложен на YouTube-канале исполнителя.

Зритель сможет «прогуляться» по вымышленному музею группы, который полностью сделан при помощи 3-D графики. «Современные технологии позволяют воссоздать утраченное, учитывая, что часть экспонатов виртуального музея не сохранилась», — говорит Андрей.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в музее представлена картина и изображением того самого шута, ставшего логотипом группы. Поклонники могут ознакомится с иллюстрацией к песне «Собрание», а также с официальной обложкой альбома «Будь как дома, путник!».

Как сообщает сам музыкант, впоследствии он планирует выпустить еще несколько подобных роликов, но с другими экспонатами. «Я боюсь даже представить, что там будет…», — шутит он.