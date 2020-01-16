Нью-Йорк, США, , 17:02 — REGNUM Американский композитор, диджей и певец Ричард Холл, более известный под псевдонимом Moby, анонсировал выход нового альбома, который получил название «All Visible Objects». Сообщается, что релиз пластинки состоится 6 марта, а все деньги, полученные с продаж, исполнитель пообещал направить трем экологическим организациям.

По информации российского новостного агентства InterMedia, эти благотворительные организации занимаются спасением природы и животных, защитой гражданских свобод, а также поиском альтернативы продуктам животного происхождения.

Кроме того, известный электронщик поделился с поклонниками треком с предстоящего альбома, который был записан вместе с D.H. Peligro, экс-барабанщиком Red Hot Chili Peppers. Трек получил название «Power Is Taken».

Moby выложил и клип на композицию, в котором много кадров с уличных протестов и отсылок к реалиям американской политики. В нем исполнитель призывает сопротивляться угнетению граждан и брать власть в свои руки.