Москва, , 16:58 — REGNUM Газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники сообщила, что только что назначенный премьер-министр Михаил Мишустин является автором музыки песен, исполняемых Григорием Лепсом. В частности, утверждается, что глава правительства написал мелодии таких произведений как «Зола» и Настоящая женщина».

Telegram-канал «Подъем» поспешил передать слова самого Григория Лепса, опровергающегося заявления экономического издания. «Где музыка и где Мишустин? Политики пусть занимаются политикой, а нам музыкантам оставьте музыку», — якобы прокомментировал слухи певец.

Между тем, пристрастие нового премьера музыки и в том числе сочинительству известна. Так об этом, в свое время говорили многие знавшие его, в том числе и руководитель «Сбербанка» Герман Греф.