Москва, , 16:43 — REGNUM Стали известны имена исполнителей, которые выступят на юбилейном концерте Дмитрия Маликова. Само выступление состоится в Москве, в Crocus City Hall 31 января 2020 года. Народный артист России отпразднует свое 50-летие.

Организаторы сообщают, что поздравить его придут Валерий Меладзе, Александр Ревва, Филипп Киркоров, Диана Арбенина, Наталья Ветлицкая и Инна Маликова. Кроме того, на сцене выступят «Новые Самоцветы» и DJ Astero.

Сообщается, что для зрителей Дмитрий подготовил приятные сюрпризы и подарки. Гости услышат новое прочтение «маликовской» классики, его лучшие инструментальные композиции и песни.