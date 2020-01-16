Москва, , 16:41 — REGNUM С 1 февраля 2020 года в связи с началом масштабных ремонтных работ в историческом здании московский Театр на Малой Бронной начнет показы спектаклей в концертном зале «Дворец на Яузе».

По сообщению портала «Театрал» со ссылкой на представителей театра, обновление основной сцены потребовало от труппы искать другие площадки для представлений. Так, премьера текущего сезона, спектакль «Слово о полку Игореве» режиссера Кирилла Вытоптова будет идти в театральном

центре «На страстном» (Страстной бульвар 8а). Первый показ постановки состоялся на Малой сцене Театра на Малой Бронной.

Уже в ноябре 2019 года в преддверии реновации во Дворце на Яузе вышла другая премьера Театра на Малой Бронной — постановка Максима Диденко «Норма». Кассы театра во Дворце на Яузе начнут работу уже 27 января.