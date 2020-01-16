Москва, , 16:39 — REGNUM 24 января 2020 в московском Crocus City Hall состоится премьера трибьют-шоу, посвященного легендарной группе The Beatles. В рамках концерта выступит официальная трибьют-группа «The Beatlove» и симфонический оркестр «Глобалис».

«Все музыканты удивительно схожи с битлами, костюмы и инструменты соответствуют оригинальным до мельчайших подробностей», сообщают организаторы.

Отметим, что сценическая хореография поставлена опытными преподавателями, работавших на проектах «Один-в-один» и «Точь-в-точь», даже голоса и мимика тщательно копируются.