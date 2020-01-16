Екатеринбург, , 16:40 — REGNUM В столице Среднего Урала в 2020 году откроется музей истории войны на Урале, посвящённый работе легендарного диктора Совинформбюро Юрия Левитана. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

По словам вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, комната-музей будет доступна для посетителей в подвалах «Доходного дома купца Е. И. Первушина» на улице Радищева. Именно из этого дома вещал Левитан в годы Великой Отечественной войны.

Экспозиция будет названа следующим образом: «Свердловск: говорит Москва». Власти потратят из областного бюджета 32 млн рублей на открытие музея и рассчитывают привлечь туристов благодаря новому музею.

Учреждение откроется в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Екатеринбурге откроют музей «Эрмитаж-Урал». Однако после открытия музей временно закроют до ноября для подготовки выставочного пространства.

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