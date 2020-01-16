Оттава, , 15:50 — REGNUM В сети появился дублированный трейлер фильма «Иди к папочке» с Элайджей Вудом в главной роли. Его опубликовали на YouTube-канале студии «ДжоШизо» 15 января.

Главный герой картины (Элайджа Вуд) получает приглашение от своего отца, с которым они не виделись много лет. Прибыв на место мужчина понимает, что его родственник хранит страшную тайну.

Премьера «Иди к папочке» состоится 13 февраля 2020 года. В картине также сыграли Стивен МакХэтти, Мартин Донован, Майкл Смайли и др.

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