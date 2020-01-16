Москва, , 15:29 — REGNUM В Центральном манеже в Москве в конце января откроется самая масштабная ретроспективная выставка известного художника Сальвадора Дали, сообщили в Минкультуры.

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На выставке представят более 180 произведений живописи, рисунков, акварелей и гравюр из собраний фонда «Гала — Сальвадор Дали», Национального музея «Центр искусств королевы Софии» и из частных европейских коллекций.

Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» пройдет с 28 января по 25 марта 2020 года. Отмечается, что столь представительной выставки Сальвадора Дали еще никогда не было в России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве периодически представляют новые выставки и экспозиции известных художников.

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