Вашингтон, , 14:50 — REGNUM Madman Films выпустила трейлер своего предстоящего фильма Guns Akimbo с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале компании 15 января.

Главный герой картины (Дэниэл Рэдклифф) просыпается в собственной квартире с двумя пистолетами, приделанными к его рукам. Теперь мужчине предстоит участвовать в нелегальном интернет-шоу о сражениях насмерть.

Премьера Guns Akimbo («Безумный Майлз» в российском прокате) должна состояться 28 февраля 2020 года. В картине также снимались Наташа Лю Бордиццо и Самара Уивинг.

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