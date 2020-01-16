Нью-Йорк, США, , 14:48 — REGNUM Джеймс Ван выступит в качестве исполнительного продюсера анимационного мини-сериала «Аквамен» для будущего потокового сервиса HBO Max. Об этом 15 января сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Шоу будет назваться «Аквамен: Король Атлантиды», его сюжет расскажет о первых днях Артура Карри на троне подводного королевства. Главному герою предстоит понять, что править страной и быть ответственным весьма непросто. Ситуацию будут усугублять попытки его сводного брата заполучить трон.

Вместе с Джеймсом Ваном в качестве продюсера выступят Майкл Клир («Проклятие плачущей»), Роберт Хаккет, Сэм Реджистер, Виктор Куртрайт (Thundercats Roar!) и Марли Халперн-Грейсер («Бэтмен против Черепашек-ниндзя»).

Напомним, Джеймс Ван снял фильм «Аквамен», главную роль в котором исполнил Джейсон Момоа, его премьера состоялась в декабре 2018 года. При бюджете $160 млн картина смогла собрать в мире более $1,14 млрд.

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