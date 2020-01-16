Сиэтл, США, , 14:29 — REGNUM Компания Amazon отказалась от выпуска сериала «Тёмная башня» по мотивам одноимённой серии романов Стивена Кинга. Об этом 15 января сообщил портал Deadline.

По информации Deadline, руководство Amazon не удовлетворил пилотный эпизод сериала. Изначально компания заказала одну серию, а не целый сезон из-за трудностей в экранизации произведения такого масштаба.

Напомним, в 2017 году вышел фильм «Тёмная башня» с Идрисом Эльбой в главной роли. Картина получила негативные отзывы от зрителей и критиков.

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