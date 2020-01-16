Вашингтон, , 14:07 — REGNUM На компанию Apple подали в суд, обвинив её и режиссёра М. Найт Шьямалана в плагиате. Об этом 16 января сообщил портал Engadget.

В роли истца выступила независимый режиссёр Франческа Грегорини («Таннер Холл», «Твой голос у меня в голове»). Она обвинила Apple и Шьямалана в том, что они скопировали сюжет её фильма «Эмануэль и правда о рыбах», заявив, что шоу имеет «поразительно схожие» сцены и «почти иррациональную взаимную преданность» между матерью, потерявшей ребёнка и няней.

Кинематографист также заявила, что М. Найт Шьямалан просто использовал её идеи и показал их с мужской стороны. Сценарист шоу Тони Басгаллоп и Apple отвергли все обвинения. При этом компания отказалась давать СМИ комментарии.

Издание отмечает: известно, что в основу фильма «Эмануэль и правда о рыбах» легла личная история Франчески Грегорини. Картина была впервые показана 18 января 2013 года на фестивале независимого кино «Санденс».

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