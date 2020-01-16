Нью-Йорк, США, , 13:53 — REGNUM Исполнительный директор HBO Кейси Блойс ответил на вопрос о дальнейшей судьбе сериала «Хранители». Об этом 16 января сообщил портал Comicbook.

Он дал понять, что шоу находится полностью во власти шоураннера Деймона Линделофа.

«Мы с Дэймоном остановились на том, что он подумает, чего хочет, а я соглашусь с ним, — сказал Блойс, — если у него есть идея, которая его взволновала, тогда и я взволнован. Если он хочет сделать что-то еще, то это то, что хочу сделать я».

Напомним, в основу сериала «Хранители» лёг комикс Алана Мураи Дэйва Гиббонса. Телеканал HBO начал его показывать 20 октября 2019 года, финальный девятый эпизод вышел в эфир 15 декабря.

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