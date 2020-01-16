Лос-Анджелес, США, , 13:15 — REGNUM Актёр Дон Чидл во время общения с фанатами ответил на вопрос о будущем Воителя в киновселенной Marvel. Об этом 16 января сообщил портал Comicbook.

Поклонники спросили его о том, сможет ли его герой стать заменой Железному Человеку и может ли Воитель получить собственный мини-сериал, как другие персонажи киновселённой.

«Я действительно не знаю, — сказал Чидл, — я не задумывался о том, насколько это возможно и возможно ли это вообще. Это было 11-летнее путешествие».

Напомним, «Мстители: Финал» стал последним фильмом, в котором Дон Чидл появился в роли воителя. Сейчас актёр снимается в комедийном сериале «Чёрный понедельник», который показывает канал Showtime.

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