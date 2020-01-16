Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM В Екатеринбурге из-за аномально тёплой погоды почти вдвое сократится количество купелей на открытых водоёмах. Об этом сообщила журналистам заместитель начальника отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных.

По её словам, в областном центре на праздник Крещения будет оборудовано 12 купелей на открытых водоёмах (в прошлом году — 20), а всего в регионе поданы заявки на организацию 141 крещенской купели.

Напомним, что с начала 2020 года в Екатеринбурге установилась аномально тёплая погода.

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Как сообщало ИА REGNUM, также в Екатеринбурге на Крещение будут открыты купели при храмах. Их общее количество (вместе с купелями на озёрах и водохранилищах) по данным мэрии составит 18 штук, и они будут расположены на 15 объектах.

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