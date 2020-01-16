Бербанк, США, , 11:48 — REGNUM В супергеройском кроссовере «Кризис на бесконечных Землях» появились камео многих персонажей компании DC Comics. Ролик, демонстрирующий популярных супергероев опубликовали на YouTube-канале TV Promos 15 января.

В одном из эпизодов «Кризиса на бесконечных Землях» показали персонажей предстоящего сериала «Старгёрл», планету Зелёных фонарей под названием Оа, Болотную тварь, Титанов, Роковой патруль и Супермена в исполнении Брэндона Рута. В рамках вселенной сериалов канала CW все эти герои живут на различных версиях нашей планеты.

Напомним, «Кризис на бесконечных Землях» — это масштабный кроссовер, объединяющий сериалы телеканала CW. В частности, «Стрелу», «Флеша», «Супергёрл» и «Легенд завтрашнего дня».

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