Москва, , 10:36 — REGNUM Сегодня, 15 января, президент России Владимир Путин поздравил Василия Ланового с днём рождения. Известному актёру театра и кино исполнилось 86 лет, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил востребованность Ланового общественной деятельности, направленной на сбережение исторической памяти о Великой Отечественной войне и патриотическое воспитание молодёжи.

«Зрители высоко ценят Вас за талант и искреннюю верность родному Вахтанговскому театру», — подчеркнул Путин и пожелал актёру бодрости духа, здоровья и успехов в творчестве.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года актеру театра и кино Василию Лановому присвоено почетное звание Герой Труда.

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