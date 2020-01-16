Екатеринбург, , 06:19 — REGNUM В Екатеринбурге к христианскому празднику Крещения будут оборудованы 15 площадок, на которых будут открыты 18 купелей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города корреспонденту ИА REGNUM.

Список мест составлен на основании уведомлений представителей Екатеринбургской епархии и церковных приходов. Все предложенные площадки утверждены рабочей группой мэрии города, в состав которой вошли представители полиции и профильных государственных инспекций.

Отметим, что в целях обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, необходимо своевременно подать уведомление. Это позволит компетентным органом своевременно провести инспекцию предложенных площадок и организовать безопасность проведения мероприятия.