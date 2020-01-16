Пекин, , 05:20 — REGNUM Китайско-итальянский год культуры и туризма стартует 21 января в Риме, сообщили в Министерстве культуры и туризма Китая.

Более 100 мероприятий пройдет за предстоящий год, включая связанные с исполнительским искусством, изобразительным искусством, культурным наследием, туризмом и творческими проектами.

Форум туристического сотрудничества также запланирован между двумя сторонами, сообщили в министерстве, а также добавили, что выставка Терракотовых Воинов также состоится в рамках форума.

Китайско-итальянский год культуры и туризма впервые пройдет в двух странах с вовлечением огромного количество активностей на стыке культуры и туризма, заявил представитель министерства Чжао Хао. Церемония закрытия торжественно пройдет в Пекине в конце 2020 года.

Отметим, что в 2020 году отмечается 50-я годовщина установления дипломатических отношений между Китаем и Италией, именно к этой круглой дате и приурочен этот культурный год в дух странах.