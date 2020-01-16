Пекин, , 03:51 — REGNUM Пятый международный даосский форум пройдет в начале мая в знаменитой даосской горе Маошань в провинции Цзянсу, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Форум организуется совместно Китайской даосской ассоциацией и Китайской ассоциацией культурно-религиозных связей. В текущем году форум сфокусируется на вопросах о том, как даосизм может идти в ногу со временем и общественного прогресса.

Помимо представления развития даосизма в Китае и укрепления связей, форум, как ожидается, даст лучшее объяснение принципам религиозных связей между Китаем и миром, сообщили организаторы. Предыдущие форумы прошли в 2007, 2011, 2014 и 2017 годах.

Отметим, что гора Маошань играет огромную роль в истории даосизма. Здесь примерно в 370 году основателем даосской школы Шанцин Ян Си построил скит, где жил вместе с учениками.

Даосизм или учение дао о «пути вещей» представляет собой древнее традиционное учение с элементами религии и восточной философии. Оно было основано 2000 лет назад его основоположниками древними мудрецами и великими философами Лао-цзы и Чжуан-цзы. Даосизм вместе с конфуцианством составляют ядро китайской историко-культурной личности.