Нью-Йорк, США, , 03:18 — REGNUM В сеть выложили постер пятогосезона сериала DC «Легенды завтрашнего дня». Изображение опубликовал 16 января портал Comicbook.

https://twitter.com/CBR/status/1217601210875891712

На постере запечатлены персонажи шоу в одежде различных эпох. При этом на нём размещена надпись «Время. Искажено». Новый эпизод поклонники сериала смогут посмотреть 21 января 2020 года.

Напомним, над созданием сериала «Легенды завтрашнего дня» работают Грег Берланти, Эндрю Крайсберг, Марк Гуггенхайм, Фил Клеммер и Сара Шечтер. Самый первый эпизод шоу вышел в эфир телеканала CW 21 января 2016 года.

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