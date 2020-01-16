Лос-Анджелес, США, , 02:51 — REGNUM Во втором сезоне сериала «Мандалорец» может появиться персонаж из игры Star Wars Battlefront 2. Об этом 15 января сообщил портал Comicbook.

Этим персонажем может стать Иден Версио. Соответствующую информацию в соцсети Twitter разместили инсайдеры, а впоследствии её опубликовала у себя актриса озвучки Джанина Гаванкар, подарившая свой голос этому герою. Когда Гаванкар прямо спросили о её участии в проекте, она предложила им поинтересоваться об этом у продюсера Дэйва Филони.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что режиссёр Тайка Вайтити, снявший финальный эпизод первого сезона «Мандалорца», призвал фанатов создать в сети петицию о возвращении дроида-убийцы IG-11 во втором сезоне сериала. Напомним, это это именно Вайтити озвучил этого персонажа.

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