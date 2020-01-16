Нью-Йорк, США, , 01:52 — REGNUM Глава отдела программ HBO Кейси Блойс сообщил поклонникам «Игры престолов», когда они могут ожидать премьеры сериала «Дом дракона». Об этом 15 января сообщил портал Comicbook.

Блойс сказал: наиболее вероятно, что первый эпизод приквела фанаты смогут увидеть только в 2022 году. Он также сообщил, что сейчас проект находится на ранней стадии реализации.

Напомним, пилотный эпизод нового шоу будет снимать режиссёр Мигель Сапочник. Зрители знают его в том числе как создателя двух серий восьмого сезона «Игры престолов»: «Долгая ночь» и «Колокола».

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