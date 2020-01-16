Сучжоу, Китай, , 01:31 — REGNUM Соглашение о создании фонда защиты культурных реликвий на сумму 2 млрд юаней (около $290 млн) о защите реликвий древнего города возрастом 2500 лет было подписано в восточном китайском городе Сучжоу, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Фонд будет использоваться для исследования исторических и культурных ресурсов района Гусу города Сучжоу, вроде древних домов, исторических реликвий, недвижимого культурного наследия и проверенных временем брендов, сообщили в муниципальном правительстве города.

Фон также будет вкладывать средства в защиту и освоение в коммерческом ключе реликвий древнего города, а также древних брендов. Фонд будет финансироваться совместно пятью сторонами, включая три района города Сучжоу, одной стороной в городе Куньшань и одним из государственных предприятий Сучжоу.

Сучжоу, который расположен в 20 минутах езды на скоростном поезде из Шанхая, является домом для древних культурных реликвий в древнем городе возрастом более 2500 лет, а также домом для более чем 100 классических садов, из которых девять являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.

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