Лондон, , 01:04 — REGNUM Продюсеры фильма «Не время умирать» заявили, что в новой картине Агента 007 точно не будет играть женщина. Об этом 15 января сообщил портал Screen Rant.

«Он может быть любого цвета, но он мужчина, — сказала Барбара Брокколи, — я считаю, что мы должны создавать новых персонажей для женщин — сильных женских персонажей».

Продюсер также отметила, что ей не очень интересно заставлять женщину играть мужских персонажей, поскольку она считает, что женщины сами по себе интереснее подобного подхода.

Напомним, премьера фильма «Не время умирать» с Дэниэлом Крейгом в главной роли запланирована в России на 9 апреля 2020 года. В фильме также снялись Бен Уишоу, Ана де Армас,Кристоф Вальц, Леа Сейду, Рами Малек и другие.

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