Лос-Анджелес, США, , 00:41 — REGNUM Стример Ninja получил свой собственный образ персонажа (скин) в популярной «королевской битве» Fortnite. Об этом 15 января он сообщил на своей странице в Twitter.

Отмечается, что поклонники стримера смогут приобрести этот скин с 16 по 19 января 2019 года. Вместе с образом геймеры получат пару катан, рюкзак и известный танец, который Ninja впервые исполнил, когда открыл свою новую комнату для стриминга.

Напомним, Ninja лидировал в рейтинге стримеров платформы Twitch, пока не решил перейти на Mixer. Ранее ИА REGNUM сообщило, что он пожертвовал $30 тыс. на борьбу с лесными пожарами, охватившими территорию Австралии.

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