Купертино, США, , 00:23 — REGNUM Потоковый сервис Apple TV+ покажет документальный фильм про популярный рэп-коллектив Beastie Boys. Об этом 16 января сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1217525059415433216

Над его созданием работал известный режиссёр, продюсер и сценарист Спайк Джонз («Она», «Чудаки», «Там, где живут чудовища», «Быть Джоном Малковичем»). Премьера картины на сайте сервиса состоится 24 апреля 2020 года.

Отмечается, что фильм был снят Джонзом совместно с двумя оставшимися членами Beastie Boys — Майком Даймондом (Mike D) и Адамом Хоровитцем (Ad-Rock).

Напомним, группа Beastie Boys была основана рэперами Ad-Rock, MCA и Mike D в 1979 году в Нью-Йорке. 14 апреля 2012 года коллектив был включён в Зал славы рок-н-ролла. Он окончательно распался в 2014 году. Адам Яук (MCA) скончался 4 мая 2012 года, причиной его смерти стал рак.

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