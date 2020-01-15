Лос-Анджелес, США, , 23:30 — REGNUM В сети появились первые отзывы критиков на новый фильм «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. Об этом 15 января сообщил портал Digital Spy.

Авторы известных изданий отметили, что Смиту и Лоуренсу с лёгкостью удалось вернуться к персонажам, а сам боевик получился весьма неплохим, несмотря на то, что в нём отсутствует реальный «вау-фактор» (The Guardian).

Его нет, однако работают общение между персонажами и их реакции: крики, перебранки и ругательства. Один из критиков заявил, что невозможно отрицать — эта форула получилась весьма «мягкой и милой».

«Плохие парни навсегда» не ставит целью поднять планку в своем жанре или переделать блокбастеры, но когда Лоуренс и Смит возвращаются к этим персонажам и находят для них разумное место в нынешнем голливудском пейзаже — это потрясающее зрелище», — написал автор IndieWire Дэвид Элрих.

Напомним, снял картину «Плохие парни навсегда» режиссёр Майкл Бэй. В российских кинотеатрах её начнут показывать 23 января 2020 года.

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