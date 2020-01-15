Токио, , 22:18 — REGNUM Создатели предстоящего аниме-сериала Pokemon: Twilight Wings по известной вселенной опубликовали первый эпизод. Видео было выложено 15 января на официальном YouTube-канале Pokemon.

The Pokemon Company International также представила дизайны нескольких новых персонажей франшизы. В первой серии председатель Роуз посещает больницу, где уже некоторое время находятся герои Томми и Джон.

Напомним, Pokemon: Twilight Wings представляет собой шоу с короткими сериями длительностью около шести минут. Ожидается, что поклоники франшизы смогут увидеть ещё шесть эпизодов.

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