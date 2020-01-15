Токио, , 22:05 — REGNUM Аниматор Сэмюэль Дитс, работавший над созданием аниме-сериала Netflix Castlevania, ответил на вопрос фаната о возможном создании достойного шоу на основе манги «Берсерк». Об этом 15 января сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/RageOfBerserk/status/1217108717080121344

Когда в соцсети Twitter ему задали соответствующий вопрос, Дитс признался, что он любит «Берсерка» и был бы рад, если бы такой проект был в планах. Однако отметил, что это не он принимает подобные решения.

«Боюсь, это не вполне в моей власти», — сказал Дитс.

Напомним, «Берсерк» — это манга, выполненная в жанре тёмного фэнтези, автором которой является Кэнтаро Миура. Её первый том был опубликован ещё в августе 1989 года, выпуск продолжается и сегодня.

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