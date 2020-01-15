Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Первый том «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана возглавил рейтинг самых продаваемых графических романов десятилетия. Об этом 15 января сообщил портал Comicbook.

Второй том работы Киркмана также занял четвёртое место в десятке, а третий — девятое. В топ-5 также вошли первый том Saga, Batman The Killing Joke HC и второй том Saga. Во вторую половину топ-10 попали: Watchmen, Civil War, Saga (третий том) и Dark Knight Returns.

Напомним, Роберт Киркман сообщил об окончании работы над «Ходячими мертвецами» в июле 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что его новый графический роман «Огненная сила» (Fire Power) выйдет в продажу раньше, чем ожидалось, а именно — в апреле 2020 года.

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