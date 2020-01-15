Лос-Анджелес, США, , 17:27 — REGNUM Новозеландский режиссёр Тайка Вайтити призывает фанатов сериала «Мандалорец» создать петицию о возвращении дроида IG-11 в шоу. Об этом 15 января сообщает портал ComicBook.

По словам режиссёра, этот дроид «был настоящим героем с первого эпизода». Напомним, в «Мандалорце» Вайтити озвучил IG-11.

«Мандалорец» — это фантастический сериал, который начал выходить на сервисе Disney+ в ноябре 2019 года. Шоу было высоко оценено как зрителями, так и критиками.

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