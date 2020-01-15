Бербанк, США, , 17:15 — REGNUM Фанаты спросили «сколько почек понадобилось продать» руководству канала CW, чтобы заполучить Эзру Миллера в качестве камео в сериале «Флеш». Шоураннер кроссовера «Кризис на бесконечных Землях» Марк Гуггенхайм дал на это ироничный ответ на своей странице в Twitter 15 января.

https://twitter.com/mguggenheim/status/1217272465942106112

Гуггенхайм ответил, что ради согласия Эзры Миллера ему пришлось отрастить две дополнительные почки. Фанаты остались довольны заявлением сценариста.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в супергеройском кроссовере «Кризис на бесконечных Землях», объединяющем телесериалы канала CW, появился Эзра Миллер в образе Флеша из фильма «Лига справедливости». В коротком эпизоде он встречается с Грантом Гастином — исполнителем роли этого героя в сериале.

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