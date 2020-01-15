Москва, , 16:46 — REGNUM Как писало 15 января REGNUM, создатели биографического сериала об академике Льве Ландау намерены подать в суд на Министерство культуры России и добиться прокатного разрешения на показ тринадцатисерийной картины. Напомним, что ранее комиссия ведомства отказала в показе четырем эпизодам, так как выявила в них фрагменты, пропагандирующие порнографию.

Министр культуры Владимир Мединский по сообщению ТАСС немедленно отреагировал на новые заявления авторов сериала. Так он саркастически предложил создателям «Дау» сначала попробовать убедить МВД разрешить частично «переходить дорогу на красный свет».Логика примерна та же, заметил глава ведомства. При этом, он вновь подчеркнул, что на сегодняшний день он не видит возможности широкого проката сериала.

Само же Министерство культуры уже заявляло о готовности рассмотреть все спорные вопросы в судебном порядке.