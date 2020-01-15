Москва, , 16:30 — REGNUM 16 января в российский прокат выходит комедия Марюса Вайсберга «НЕидеальный мужчина». Главную роль в блокбастере играет известный исполнитель Егор Крид. В преддверии премьеры в сети появился клип Крида на песню «Голубые глаза», которая звучит в фильме.

По сообщению портала «Культуромания», ролик за сутки уже посмотрели на YouTube более полутора миллионов раз.

Сам клип сделан оригинально: Егор Крид сидит в полутемной комнате в верхней одежде, смотрит на экране кадры из вышеуказанного фильма и поет… «Голубые глаза».

Фильм же повествует о девушке, которая по удивительному стечению обстоятельств несчастна в любви. Эту роль исполняет Юлия Александрова. Но судьба всё-таки к ней милостива: она устраивается на производство, где делают роботов-мужчин. А дальше, как водится, любовь зла… Или, наоборот.