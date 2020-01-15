Уфа, , 18:22 — REGNUM Делегаты из более 80 стран мира и регионов России примут участие в VI Всемирной Фольклориаде CIOFF-2020 в Уфе. Об этом 15 января сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, мероприятие пройдет в Башкирии с 18 июля по 1 августа 2020 года.

Ожидается, что в Фольклориаде CIOFF-2020 примут участие свыше трех тысяч человек из более чем 80 стран мира и регионов России.

Напомним, что Всемирная Фольклориада является крупнейшим международным фестивалем традиционной культуры, который проходит каждые четыре года. В 2020 году право принять фестиваль получила Башкирия.

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