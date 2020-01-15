Лос-Анджелес, США, , 16:02 — REGNUM В результате масштабной утечки были обнародованы изначальные планы режиссёра Колина Треворроу на фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Как оказалось, картина должна была называться по-другому, сообщает портал GamesRadar+ 15 января.

Изначально планировалось, что фильм будет называться «Звёздные войны: Дуэль судеб». Как оказалось, в картине также должна была появится сцена сражения Кайло Рена и Дарта Вейдера на световых мечах.

Напомним, Колин Треворроу должен был стать режиссёром девятого эпизода «Звёздных войн». Однако из-за «творческих разногласий» в 2017 году ему пришлось покинуть проект.

Читайте ранее в этом сюжете: Автор «Тихого места» не исключает возможность создания третьей части фильма