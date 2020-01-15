Бербанк, США, , 15:52 — REGNUM На YouTube-канале телеканала CW 15 января вышел трейлер сериала «Старгёрл». Первый сезон шоу стартует весной 2020 года.

Главная героиня сериала — старшеклассница Кортни Уитмор, обнаружившая в своём доме могущественный космический посох. Теперь ей предстоит овладеть его силой и дать отпор суперзлодеям, угрожающим городу.

Роль Кортни Уитмор в сериале исполнит американская актриса Брэк Бэссинджер. Шоу будет основано на одноимённом комиксе издательства DC Comics.

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