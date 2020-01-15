Бербанк, США, , 15:05 — REGNUM В супергеройском кроссовере «Кризис на бесконечных Землях» от телеканал CW появился Эзра Миллер в образе Флеша из фильма «Лига справедливости». Видеоролик, демонстрирующий этот эпизод опубликовали 14 января на YouTube-канале TV Promos.

В одной из серий «Кризиса на бесконечных Землях» Барри Аллен из сериала «Флеш» (Грант Гастин) встречает Барри Аллена из фильма «Лига справедливости» (Эзра Миллер). Герои знакомятся и делают комплименты костюмам друг друга.

Напомним, «Кризис на бесконечных Землях» — это масштабный кроссовер, объединяющий сериалы от канала CW. В него попали такие шоу как: «Флеш», «Стрела», «Супергёрл» и «Легенды завтрашнего дня».

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