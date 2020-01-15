Москва, , 14:53 — REGNUM Основатели легендарного театра «Современник» могут быть увековечены в монументу на площади на Чистых прудах. По сообщению ТАСС с такой идеей выступил сыну знаменитого художественного руководителя театра Галины Волчек — Денис Евстигнеев. Ее поддержали все работники театра, актеры труппы, новый худрук Виктор Рыжаков.

Инициаторами и основателями театра «Современник» считаются Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и Виктор Сергачев.

Предположительно такой памятник может быть открыт ко дню рождения Галины Волчек — 19 декабря. Сезон 2020 года театр посвящает памяти выдающегося руководителя и режиссера.