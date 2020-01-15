15 января 2020 | Время чтения 3 мин

Москва, , 13:55 — REGNUM 10 января родился мастер научно-популярной детской литературы М. Ильин. Это псевдоним Ильи Яковлевича Маршака (1896 — 1953), младшего брата Самуила Маршака.

М. Ильин (портрет из издания Избранное: Сто тысяч почему; Солнце на столе; Который час?; Черным по белому; Искусственный глаз; Завод-самоход; Покорение природы; Путешествие в атом / М. Ильин.- Москва : Детгиз, 1958.- 589 с.) © Национальная Электронная Детская Библиотека

Псевдоним он образовал, «перевернув» свое настоящее имя. Инженер-химик по профессии, был вынужден оставить работу на стеариновом заводе из-за обострившегося туберкулеза. Литературная работа, ставшая для Ильи Яковлевича Маршака призванием и профессией, началась в 1924 году в журнале «Новый Робинзон», редактором которого был его старший брат. А Самуил Яковлевич Маршак обладал редкостным талантом находить интересных, литературно одаренных авторов среди ученых, инженеров, моряков, военных…

100 000 почему / М. Ильин; рисунки Н. Лапшина.- Москва : Детгиз, 1960.- 94 с © Национальная Электронная Детская Библиотека М. Ильин, 100 000 почему? © Национальная Электронная Детская Библиотека

В 1929 году женился на Елене Александровне Сегал, она стала соавтором книг и многочисленных статей. Например, со страниц газеты «Пионерская правда» за 1952 год М. Ильин рассказывает ребятам о таких непростых вещах, как единый государственный план развития народного хозяйства («О стране и о плане», Пионерская правда, 1952 год, №88) или процесс производства автомобиля «Москвич» («Откуда родом «Москвич», Пионерская правда, 1952 год, №82).

Карманный товарищ / М. Ильин; рис. М. Цехановского.- Москва : Гос. изд-во, 1927.- 40 с © Национальная Электронная Детская Библиотека

Что же отличает творчество М. Ильина от работ других известных популяризаторов? Он никогда не пытался поразить воображение читателя необыкновенными чудесами, а рассказывал о самых распространенных, привычных и знакомых предметах, материалах, приборах и явлениях. Первые книги М. Ильина посвящены обычнейшим вещам: вилке и ножу, лампе и книге, столу и табуретке… Вот его первые издания:

Который час? (Рассказы о времени). М.— Л, ГИЗ, 1927.

Карманный товарищ (Перочинный нож). М.— Л., ГИЗ, 1927.

Солнце на столе (Рассказы об освещении). М. — Л., ГИЗ, 1927.

Десять фокусов Чудодеева. М. — Л., ГИЗ, 1928.

Завод в кастрюле. М. — Л., ГИЗ, 1928.

Черным по белому. М. — Л., ГИЗ, 1928.

Сто тысяч почему. М. — Л., ГИЗ, 1929.

При этом он умел находить необыкновенное, интересное, занимательное во множестве деталей, совершенно неизвестных его читателю. Ильин писал для всех, но прежде всего — для детей. Он учил детей удивляться, и это давалось ему очень просто, ведь он сам никогда не переставал удивляться каждому, самому незначительному, на первый взгляд, проявлению человеческого разума!

Из речи М. Ильина на первом совещании по детской литературе при ЦК ВЛКСМ (16—19 января 1936 г.) Детская книга — это книга, которая обращается к совершенно особенному читателю. Это такой читатель, который жадно хочет знать. Мы, взрослые, часто думаем, что мы уже вое знаем, ребенок знает, что он еще очень мало знает. Это такой читатель, который еще не разучился удивляться. Среди вас, взрослых, есть такие, которые ничему не удивляются, — это самые страшные люди.

Рассказ о великом плане / М. Ильин; переплет и оформление М. Разулевича.- Москва : Детиздат, 1936.- 210 с © Национальная Электронная Детская Библиотека

По М. Ильину быть популяризатором, это — прежде всего — писать увлекательно, а не просто переводить научные термины на язык, понятный непосвященному читателю.

«Разве может быть доступно то, что скучно?!»

Говоря о самых обыкновенных вещах, к которым все привыкли, Ильин умеет сделать их новыми и интересными. «Что было бы, если бы не было часов?» — так начинается книга «Который час». И картина всеобщего хаоса сразу же завораживает юного читателя, а простые гипертрофированные примеры ему понятны и знакомы. Кроме того, Ильин достигает поразительной конкретности, он никогда не ограничивается общими словами, а всегда стремится к тому, чтобы читатель увидел, ощутил и почувствовал предмет.

Черным по белому / М. Ильин; рис. и обложка Н. Лапшина.- 2-е. издание- Москва : Гос.изд-во, 1930.- 114 с © Национальная Электронная Детская Библиотека

Почитайте некоторые рассказы М. Ильина (часть из них написаны в соавторстве с женой), напечатанные в журнале «Мурзилка». Убедитесь сами, как этому удивительному человеку удавалось интересно рассказывать об обыденном:

Волшебные очки (1939 год, №6)

Волшебные очки (1939 год, №7)

Волшебные очки (1939 год, №9)

Волшебные очки / М. Ильин и Е. Сегал; рисунки В. Курдова.- Москва : Детиздат, 1940.- 20 с © Национальная Электронная Детская Библиотека Волшебные очки / М. Ильин и Е. Сегал; рисунки В. Курдова.- Москва : Детиздат, 1940.- 20 с © Национальная Электронная Детская Библиотека

Кремлевские часы (1939 год, №8)

Рассказ вилки (1940 год, №1)

Рассказ печки (1939 год, №11−12)

Рассказ о том, как люди навели в лесу порядок (1940 год, №2)

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