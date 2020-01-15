Москва, 15 января 2020, 13:55 — REGNUM 10 января родился мастер научно-популярной детской литературы М. Ильин. Это псевдоним Ильи Яковлевича Маршака (1896 — 1953), младшего брата Самуила Маршака.
Псевдоним он образовал, «перевернув» свое настоящее имя. Инженер-химик по профессии, был вынужден оставить работу на стеариновом заводе из-за обострившегося туберкулеза. Литературная работа, ставшая для Ильи Яковлевича Маршака призванием и профессией, началась в 1924 году в журнале «Новый Робинзон», редактором которого был его старший брат. А Самуил Яковлевич Маршак обладал редкостным талантом находить интересных, литературно одаренных авторов среди ученых, инженеров, моряков, военных…
В 1929 году женился на Елене Александровне Сегал, она стала соавтором книг и многочисленных статей. Например, со страниц газеты «Пионерская правда» за 1952 год М. Ильин рассказывает ребятам о таких непростых вещах, как единый государственный план развития народного хозяйства («О стране и о плане», Пионерская правда, 1952 год, №88) или процесс производства автомобиля «Москвич» («Откуда родом «Москвич», Пионерская правда, 1952 год, №82).
Что же отличает творчество М. Ильина от работ других известных популяризаторов? Он никогда не пытался поразить воображение читателя необыкновенными чудесами, а рассказывал о самых распространенных, привычных и знакомых предметах, материалах, приборах и явлениях. Первые книги М. Ильина посвящены обычнейшим вещам: вилке и ножу, лампе и книге, столу и табуретке… Вот его первые издания:
- Который час? (Рассказы о времени). М.— Л, ГИЗ, 1927.
- Карманный товарищ (Перочинный нож). М.— Л., ГИЗ, 1927.
- Солнце на столе (Рассказы об освещении). М. — Л., ГИЗ, 1927.
- Десять фокусов Чудодеева. М. — Л., ГИЗ, 1928.
- Завод в кастрюле. М. — Л., ГИЗ, 1928.
- Черным по белому. М. — Л., ГИЗ, 1928.
- Сто тысяч почему. М. — Л., ГИЗ, 1929.
При этом он умел находить необыкновенное, интересное, занимательное во множестве деталей, совершенно неизвестных его читателю. Ильин писал для всех, но прежде всего — для детей. Он учил детей удивляться, и это давалось ему очень просто, ведь он сам никогда не переставал удивляться каждому, самому незначительному, на первый взгляд, проявлению человеческого разума!
По М. Ильину быть популяризатором, это — прежде всего — писать увлекательно, а не просто переводить научные термины на язык, понятный непосвященному читателю.
Говоря о самых обыкновенных вещах, к которым все привыкли, Ильин умеет сделать их новыми и интересными. «Что было бы, если бы не было часов?» — так начинается книга «Который час». И картина всеобщего хаоса сразу же завораживает юного читателя, а простые гипертрофированные примеры ему понятны и знакомы. Кроме того, Ильин достигает поразительной конкретности, он никогда не ограничивается общими словами, а всегда стремится к тому, чтобы читатель увидел, ощутил и почувствовал предмет.
Почитайте некоторые рассказы М. Ильина (часть из них написаны в соавторстве с женой), напечатанные в журнале «Мурзилка». Убедитесь сами, как этому удивительному человеку удавалось интересно рассказывать об обыденном:
Кремлевские часы (1939 год, №8)
Рассказ печки (1939 год, №11−12)
Рассказ о том, как люди навели в лесу порядок (1940 год, №2)
Читайте ранее в этом сюжете: Как и Почему, Что, Когда и Где? — Детям отвечают диафильмы