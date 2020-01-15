Омск, , 13:20 — REGNUM В Омской области 14 января стартовали Малые зональные Дельфийские игры. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 января в правительстве региона.

Игры проходят в рамках отборочных мероприятий по формированию сборной Омской области XIX молодёжных Дельфийских игр России.

Первым районом, принявшим 100 учащихся детских школ искусств из северных муниципальных районов Омской области, стало Большеречье. Творческие состязания прошли по номинациям «Классическая гитара», «Фортепиано», «Баян/Аккордеон», «Народное пение», «Сольное пение», «Эстрадное пение», «Изобразительное искусство и художественные ремесла».

Тема для юных художников — Победа в Великой Отечественной войне.

По словам министра культуры Омской области Юрия Трофимова, Малые Дельфийские игры, в которых примут участие учащиеся детских школ искусств со всей области, проходят в регионе впервые. А в апреле 2020 года Омск станет центром молодежного искусства, в областную столицу съедутся гости со сей России и из стран СНГ.

Всего в Малых Дельфийских играх примут участие 1000 детей.

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