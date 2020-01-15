Лондон, , 13:06 — REGNUM Знаменитая южнокорейская поп-группа BTS выступила инициатором организатором нового международного арт-проекта «Connect, BTS». 14 января в Лондоне в галерее Serpentine открылась его первая часть с несколько пафосным названием «Катарсис». Выражается это состояние души через видеоинсталляцию дикого леса датского мастера Якоба Кудска Стинсена.

Всего же будет организовано пять экспозиций — в Лондоне, Берлине, Буэнос-Айресе, Сеуле и Нью-Йорке. Будут представлены работы более 20 ведущих современных художников, среди которых уже известные Энтони Гормли, Анн Вероника Янсенс, Томас Сарацено.

Необходимо отметить, что для популяризации нового искусства работы художников будут демонстрироваться в клипах группы.