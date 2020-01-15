Штат Калифорния, США, , 12:15 — REGNUM Популярная американская певица и актриса Селена Гомес решила вновь вернуть своих поклонников к воспоминаниям и страданиям прошедшей любви: она записала уже известную свою песню «Lose you to love me», которую не без основания приято считать посланием не менее известному Джастину Биберу, в черно-белом цвете.

Чувства не стареют — за прошедшие сутки клип посмотрели более миллиона человек.

Напомним, что молодые люди встречались довольно долго по меркам шоу-бизнеса в начале 2010-х, однако в 2017 расстались, а в 2019 году коварный Джастин женился на красивой модели Хейли Болдуин.