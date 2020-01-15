Москва, , 12:03 — REGNUM В залах Российской Академии художеств в Москве открылась масштабная выставка «Цветочная симфония павловопосадской шали», посвященная 225-летию знаменитого предприятия народного художественного промысла России — ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура». Об этом сообщает официальный сайт РАХ.

В экспозиции предоставлена коллекция шалей, созданных художниками мануфактуры за период с 1870-х годов по настоящее время.

За более чем двухсотлетнюю историю на платочной мануфактуре сложилась единственная в своём роде «Павловопосадская школа авторского платочного рисунка», благодаря которой сохраняются традиции, и оттачивается мастерство художников. Как отмечается в релизе, именно с рисунка (крока) начинается работа над каждым новым платком, и от того, насколько верно художником выбраны композиционное решение и колористическая гамма, зависит дальнейшая судьба платка. Характерной особенностью платочного народного промысла является стремление всего коллектива воплотить в жизнь изначальный замысел художника.

Выставка будет работать до 19 января.