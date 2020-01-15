Москва, , 11:46 — REGNUM Создатели биографического фильма об академике Льве Ландау «Дау» во главе с режиссером Ильей Хржановским намерены подать обращение в суд на Министерство культуры России. Об этом сообщила прессе представитель проекта на территории России Дарья Виолина. Суть претензий — отказ ведомства выдать прокатное удостоверение четырем из тринадцати эпизодов сериала.

Напомним, что комиссия Министерства усмотрела в сериях «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора, Сын», «Дау. Саша, Валера» сцены порнографического характера. Причем, по мнению департамента кинематографии, данные отрывки не проходят и по категории «18+». Сам же режиссер категорически не согласен с оценкой чиновников.

Надо отметить, что Министерство культуры предвидело такое развитие ситуации, и ранее, и сейчас заявляет о готовности решать все спорные вопросы в судебном порядке.