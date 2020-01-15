Бербанк, США, , 11:26 — REGNUM Телеканал CW выпустит перезапуск сериала «Крутой Уокер» со звездой «Сверхъестественного» Джаредом Падалеки в главной роли. Об этом 14 января сообщило издание Variety.

Сценаристом и исполнительным продюсером шоу выступит Анна Фрике. Съёмки первого эпизода стартуют весной 2020 года.

Напомним, «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» — это популярный американский телесериал с Чаком Норрисом в главной роли. Шоу транслировалось на CBS с 1993 по 2001 год.

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