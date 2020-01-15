Бербанк, США, , 11:15 — REGNUM Телеканал CW выпустит сериал «Супермен и Лоис» о популярном супергерое издательства DC Comics и его возлюбленной. Об этом 14 января сообщило Variety.

Главные роли в шоу исполнят Тайлер Хеклин (Кларк Кент, Супермен) и Битси Таллок (Лоис Лейн). Сценарий к сериалу напишет шоураннер «Флеша» Тодд Хелбинг.

Напомним, Тайлер Хеклин и Битси Таллок уже играли роли этих персонажей в других проектах CW: «Супергёрл», «Флеш», «Стрела», «Легенды завтрашнего дня» и др. Сейчас они снимаются в супергеройском кроссовере «Кризис на бесконечных Землях».

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