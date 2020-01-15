Москва, , 11:03 — REGNUM Сегодня, 15 января, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилейным днем рождения. Дунаевскому исполняется 75 лет, сообщается на сайте правительства РФ.

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Председатель правительства отметил, что невозможно представить отечественный кинематограф без неподвластных времени произведений композитора.

«Ваша музыка в популярных фильмах, спектаклях, мюзиклах, на радио и концертах дарит слушателям особые эмоции и остается в сердцах людей», — подчеркнул Медведев и пожелал Дунаевскому здоровья и успехов в творчестве.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин поздравил композитора Максима Дунаевского.

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